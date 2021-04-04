На улице Бармалеева произошла драка с участием подростков

Сотрудники доставили в участок четверых участников инцидента: двоих несовершеннолетних подростов в возрасте 15 и 16 лет и двух совершеннолетних молодых людей, которым исполнилось по 18 лет.

Утром 21 сентября, в 04:33, полиция Петроградского района получила сообщение о потасовке в сквере рядом с домом номер 21 по улице Бармалеева. Правоохранители выяснили, что группа подростков шумела, нарушая покой в районе. Один из прохожих попытался призвать компанию к порядку, что вызвало конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прохожий покинул место происшествия до прибытия полицейских. Сотрудники доставили в участок четверых участников инцидента: двоих несовершеннолетних подростов в возрасте 15 и 16 лет и двух совершеннолетних молодых людей, которым исполнилось по 18 лет.

Парней опросили и передали родителям или иным законным представителям. Сообщений и заявлений от пострадавших или свидетелей в правоохранительные органы не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Piter.TV