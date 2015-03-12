В квартире на Танкиста Хрустицкого найден труп избитой петербурженки

Сообщивший о происшествии 36-летний мужчина задержан.

В Кировском районе Петербурга ведется расследование обстоятельств смерти женщины. Как сообщается на портале 78.ru, утром четверга, в 9 часов 16 минут, полиция получила звонок от мужчины, рассказавшего, что к нему домой, расположенный по адресу улица Танкиста Хрустицкого, дом № 106, пришла подруга. Постучавшая женщина находилась в тяжелом физическом состоянии, имела следы избиения, попросила пить и упала в обморок.

Приехавшие полицейские обнаружили в комнате коммунального жилья тело 40-летней пострадавшей. На трупе имелись множественные кровоподтеки на голове и туловище. Труп отправлен в морг для дальнейшего судебно-медицинского освидетельствования, чтобы установить точную причину кончины.

Сообщивший о происшествии 36-летний мужчина задержан. На момент задержания он пребывал в алкогольном опьянении и признан подозреваемым в преступлении

Фото: Piter.TV

