Самокатчик выстрелил в затылок велосипедисту на Шаумяна
Сегодня, 9:52
Столкновение на проспекте Шаумяна завершилось перестрелкой поздно вечером 8 сентября, сообщает "Фонтанка".

По сведениям правоохранительных органов, причиной инцидента стала ссора между мужчиной 39 лет, передвигавшимся на велосипеде, и владельцем электросамоката. Конфликт перерос в применение оружия: самокатчик открыл стрельбу из пневматического пистолета, ранив оппонента в затылочную область головы и правую руку.

Пострадавший гражданин обратился в медицинское учреждение для фиксации повреждений и подал заявление в полицию. На данный момент расследование продолжается, уголовное дело не открыто, а сотрудники правоохранительных структур ведут поиски нарушителя.

