Задержан подросток, подозреваемый в повреждении остановки в Сертолово

Ранее сообщалось, что 7 сентября полиция Всеволожского района Ленинградской области получила заявление от 39-летнего мужчины из Сертолово о повреждении остановки общественного транспорта группой подростков у дома №2 на улице Молодцова. Один из молодых людей произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место и задержали поблизости 15-летнего парня, проживающего в Сертолово. Подросток был допрошен в присутствии своей матери. Из его показаний следовало, что он гулял вместе с друзьями, один из которых разбил окно остановки и, получив замечание от случайного прохожего, выстрелил в последнего, успев скрыться.

В связи с этими обстоятельствами возбуждено уголовное дело по статье 214 часть 1 УК РФ ("вандализм").

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 8 сентября, в результате последующих оперативно-разыскных мероприятий, поздно вечером на улице Молодежной в Сертолово был задержан 17-летний парень из деревни Агалатово Всеволожского района, подозреваемого в участии в данном происшествии. После допроса юноша был передан родителям. У него обнаружен и изъят пневматический пистолет.

Следствие по делу продолжается.

Фото: Piter.TV