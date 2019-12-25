В Сертолово подростки разбили остановку общественного транспорта

Один из юношей выстрелил из травмата в прохожего, который сделал им замечание.

Полицией Всеволожского района возбуждено уголовное дело после того, как подростки повредили остановку общественного транспорта в Сертолово. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 7 сентября обратился 39-летний житель Сертолово. Он сообщил, что у дома 2 по улице Молодцова группа подростков повредила остановку общественного транспорта, при этом один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

Прибывшие сотрудники полиции задержали неподалеку 15-летнего юношу. В присутствии матери подросток был опрошен. Со слов подростка, он находился на прогулке со знакомыми, один из которых разбил стекло на остановке общественного транспорта, после чего выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание, затем успел убежать.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК РФ (Вандализм). Остальные участники инцидента разыскиваются.

Фото: Piter.tv