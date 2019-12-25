  1. Главная
Медики "скорой" спасли в Сертолово шестилетнюю девочку, которая облилась кипятком
Медики "скорой" спасли в Сертолово шестилетнюю девочку, которая облилась кипятком

У пострадавшей были ожоги до III степени общей площадью около 30%.

В минувшие выходные бригада скорой помощи оказала в Сертолово помощь шестилетней девочке с ожогами лица, шеи, плеч и спины. Она облилась в бане крутым кипятком, перепутав его с холодной водой. 

У пострадавшей были ожоги до III степени общей площадью около 30%, после введения обезболивающего и обработки ран малышка немного упокоилась и всю дорогу до больницы спала. Пациентку сразу поместили в отделение реанимации, подчеркнул Александр Дружинин, фельдшер скорой помощи Сертоловской подстанции. 

В случае серьезных ожогов важно охладить их, подставив обожженное место под струю прохладной воды. 

Холод останавливает прогревание тканей, снимает боль и уменьшает отек. Вода должна быть прохладной, НЕ ледяной. Лед может вызвать обморожение поврежденных тканей. Охлаждать поврежденные участки тела нужно около 15-20 минут. 

Пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи" 

Также ожог необходимо закрыть чистой и влажной тканью, а потом обезболить с помощью жаропонижающего. 

Фото: Piter.TV 

