Медики "скорой" спасли в Сертолово шестилетнюю девочку, которая облилась кипятком

В минувшие выходные бригада скорой помощи оказала в Сертолово помощь шестилетней девочке с ожогами лица, шеи, плеч и спины. Она облилась в бане крутым кипятком, перепутав его с холодной водой.

У пострадавшей были ожоги до III степени общей площадью около 30%, после введения обезболивающего и обработки ран малышка немного упокоилась и всю дорогу до больницы спала. Пациентку сразу поместили в отделение реанимации, подчеркнул Александр Дружинин, фельдшер скорой помощи Сертоловской подстанции.

В случае серьезных ожогов важно охладить их, подставив обожженное место под струю прохладной воды.

Холод останавливает прогревание тканей, снимает боль и уменьшает отек. Вода должна быть прохладной, НЕ ледяной. Лед может вызвать обморожение поврежденных тканей. Охлаждать поврежденные участки тела нужно около 15-20 минут. Пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"

Также ожог необходимо закрыть чистой и влажной тканью, а потом обезболить с помощью жаропонижающего.

Фото: Piter.TV