Женщина и ребенок пострадали при пожаре в Приморском районе

В Приморском районе утром 18 сентября произошел квартирный пожар, в котором пострадали два человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на улице Шаврова, 23к1, поступило на пульт спасателей в 11:35. В "двушке" площадью 45 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 11:56.

В результате ожоги получили женщина и мальчик, их госпитализировали в городские больницы. К ликвидации пожара привлекали 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Фото: Piter.TV