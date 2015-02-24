  1. Главная
В парадной дома на Энгельса подожгли мужчину
Сегодня, 11:58
Пациент был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В Петербурге мужчина получил ожоги второй и третьей степеней. Пострадавшего подожгли в парадной на проспекте Энгельса, пишет 78.ru. 

Местного жителя обнаружил жилец дома, ему удалось потушить горевшего самостоятельно. Пациент был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, с ожогами обеих ног и паховой области. 

Предварительно, подозреваемый в поджоге задержан, в отношении него составлен административный протокол. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что поджог автомобиля из ревности на Будапештской обернулся уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

