В парадной дома на Энгельса подожгли мужчину

В Петербурге мужчина получил ожоги второй и третьей степеней. Пострадавшего подожгли в парадной на проспекте Энгельса, пишет 78.ru.

Местного жителя обнаружил жилец дома, ему удалось потушить горевшего самостоятельно. Пациент был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, с ожогами обеих ног и паховой области.

Предварительно, подозреваемый в поджоге задержан, в отношении него составлен административный протокол. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: Piter.TV