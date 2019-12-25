  1. Главная
Поджог автомобиля из ревности на Будапештской обернулся уголовным делом
Сегодня, 8:56
Ночью 16 сентября полыхала машина Kia Sportage 40-летней женщины.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) после поджога автомобиля во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 16 сентября на Будапештской улице полыхала машина Kia Sportage 40-летней женщины. Правоохранители установили, что иномарку мог поджечь ее 41-летний супруг, с которым сейчас идет бракоразводный процесс. 

Мужчину задержали, к преступлению его подтолкнула ревность. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Telegram / 112 

Теги: поджог, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

