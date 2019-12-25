Поджог автомобиля из ревности на Будапештской обернулся уголовным делом

Ночью 16 сентября полыхала машина Kia Sportage 40-летней женщины.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) после поджога автомобиля во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 16 сентября на Будапештской улице полыхала машина Kia Sportage 40-летней женщины. Правоохранители установили, что иномарку мог поджечь ее 41-летний супруг, с которым сейчас идет бракоразводный процесс.

Мужчину задержали, к преступлению его подтолкнула ревность. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: квартирный пожар в Гатчине охватил 22 "квадрата".

Фото: Telegram / 112