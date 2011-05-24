"Легковушку" в Купчино поджег мужчина, авто принадлежало бывшей жене

Автомобиль во Фрунзенском районе Петербурга, по предварительным данным, поджег нетрезвый местный житель. Машина Kia Sportage принадлежала его бывшей супруге, пишет tg-канал "112".
Напомним, "легковушка" полыхала минувшей ночью на Будапештской улице, огонь охватил всю площадь транспортного средства. Пострадавших нет. По информации источника, пара развелась не так давно, и мужчина решил таким образом отомстить.
Поджигатель задержан, все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы спасли пенсионерку и ее собаку во время квартирного пожара в Отрадном.
Видео: Telegram / Мегаполис
Фото: Telegram / 112
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все