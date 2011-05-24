"Легковушку" в Купчино поджег мужчина, авто принадлежало бывшей жене

По информации источника, пара развелась не так давно.

Автомобиль во Фрунзенском районе Петербурга, по предварительным данным, поджег нетрезвый местный житель. Машина Kia Sportage принадлежала его бывшей супруге, пишет tg-канал "112".

Напомним, "легковушка" полыхала минувшей ночью на Будапештской улице, огонь охватил всю площадь транспортного средства. Пострадавших нет. По информации источника, пара развелась не так давно, и мужчина решил таким образом отомстить.

Поджигатель задержан, все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы спасли пенсионерку и ее собаку во время квартирного пожара в Отрадном.

Видео: Telegram / Мегаполис

Фото: Telegram / 112