На Будапештской горела Kia
Сегодня, 8:08
Огонь охватил всю площадь транспортного средства.

Сообщение о возгорании автомобиля марки Kia на Будапештской улице, дом 48 во Фрунзенском районе поступило в ночь на 16 сентября в 03:04. 

Огонь охватил всю площадь транспортного средства. Благодаря оперативной работе спасателей, пожар был полностью устранён спустя 17 минут, в 03:21. 

Информация о возможных жертвах или пострадавших отсутствует. Для тушения огня были задействованы 2 специальных транспортных средства и 10 сотрудников МЧС.

Фото:  Piter.TV

