На Будапештской горела Kia

Сообщение о возгорании автомобиля марки Kia на Будапештской улице, дом 48 во Фрунзенском районе поступило в ночь на 16 сентября в 03:04.

Огонь охватил всю площадь транспортного средства. Благодаря оперативной работе спасателей, пожар был полностью устранён спустя 17 минут, в 03:21.

Информация о возможных жертвах или пострадавших отсутствует. Для тушения огня были задействованы 2 специальных транспортных средства и 10 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV