На Купчинской улице произошел пожар в шаурмечной

Сообщение о возгорании в кафе "Шаверма", расположенном по адресу: улица Купчинская, дом 32, корпус 1, литера З в Фрунзенском районе, поступило 14 сентября в 20 часов 04 минуты.

Возгорание произошло на кухне заведения, площадь помещения которой составляет 6 кв.м, а само здание имеет размеры 25х25 метров. Огонь охватил площадь около 2 квадратных метров.

Уже в 20:15 пожар был успешно устранён силами спасательных служб.

Информация о возможных пострадавших не зафиксирована.

Для ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы специализированной техники и 12 сотрудников МЧС.

