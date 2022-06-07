Огонь охватил частный дом в Новом Девяткино

Согласно предварительным сведениям, пострадавших среди жителей района нет.

Вечером 11 сентября на Арсенальной улице в Новом Девяткино загорелся частный дом. По данным очевидцев, здание окутали густые клубы дыма, а языки пламени были заметны даже издалека.

Судя по сообщениям в соцсетях, пожар произошел на улице Главной, где огонь охватил частный жилой дом. Люди, проживающие в разных частях района, смогли наблюдать масштабное возгорание.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Октябрьской улице унес жизнь пожилого мужчины.

Видео: Telegram / Девяткино онлайн | Мурино