Пожар на Октябрьской улице унес жизнь мужчины

Сообщение о пожаре, произошедшем в четверг, 11 сентября, в 04:45, поступило в Государственное управление МЧС по Петербургу. По указанному адресу — город Колпино, улица Октябрьская, дом 83, вспыхнул огонь в однокомнатной квартире площадью 30 кв.м, охватив обстановку на территории 6 "квадратов".

Возгорание было успешно устранено сотрудниками МЧС в 05:16. В результате пожара погиб один мужчина.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы 3 единицы специализированной пожарной техники и 15 спасателей.

Фото: Piter.TV