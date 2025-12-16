24 тыс. тематических смен пройдет в лагерях разных регионов в Год единства народов России

В "Артеке" создадут просветительскую программу "Мост Дружбы: Россия и мир".

24 тыс. тематических смен пройдёт в лагерях разных регионов в Год единства народов России. Участниками мероприятий станут более 1,1 млн детей. Об этом пишет Минпросвещения страны.

Так, в "Артеке" создадут просветительскую программу "Мост Дружбы: Россия и мир". А в детском центре "Смена" организуют Международный фестиваль русского языка и российской культуры. Особое внимание в программах уделят сохранению традиционных ценностей и популяризации отечественной литературы.

Тематические смены помогут детям глубже познакомиться с традициями, культурой и историей народов России, лучше понять многообразие нашей страны и укрепить чувство гражданской принадлежности.

Важно, что участниками смен федеральных детских центров станут не только российские школьники, но и дети из других стран. Такое общение создаст дополнительные возможности для культурного обмена. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести сертификаты на детский отдых.

Фото: Минпросвещения РФ

