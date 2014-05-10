На Большом Смоленском проспекте в Петербурге полыхает бизнес-центр

Пожару в 14:31 присвоили дополнительный номер 1-БИС.

В Невском районе днем 9 сентября произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Большом Смоленском проспекте, 10, поступила на пульт спасателей в 14:19. Полыхает административно-складское здание размером 130 на 20 метров. Пожару в 14:31 присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Тушат огонь 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Как пишет "Фонтанка", пожарные спасли ребенка из окна здания. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV