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На Кронштадтской площади полыхал грузовик

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К ликвидации огня привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

В Кировском районе ночью 9 июня произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. Сообщение о возгорании на Кронштадтской площади поступило спасателям в 01:06. 

В грузовом автомобиле полыхал кузов на площади 4 квадратных метра. Потушили огонь к 01:18, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации огня привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Кузнецова из-за пожара эвакуировали 15 человек, также пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: кировский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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