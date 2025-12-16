На Кронштадтской площади полыхал грузовик

К ликвидации огня привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

В Кировском районе ночью 9 июня произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. Сообщение о возгорании на Кронштадтской площади поступило спасателям в 01:06.

В грузовом автомобиле полыхал кузов на площади 4 квадратных метра. Потушили огонь к 01:18, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации огня привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Кузнецова из-за пожара эвакуировали 15 человек, также пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

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