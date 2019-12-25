Пожар охватил кухню в квартире на Октябрьской набережной

Пострадавших в результате инцидента нет.

Утром 8 сентября около 6:30 поступило сообщение о возгорании в Невском районе Петербурга по адресу: Октябрьская набережная, дом 124, корпус 5. Огонь охватил кухонную обстановку однокомнатной квартиры на площади три квадратных метра.

Спустя менее часа, в 07:24 утра, пожар был успешно потушен силами спасателей.

Пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV