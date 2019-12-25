  1. Главная
Пожар охватил кухню в квартире на Октябрьской набережной
Сегодня, 8:14
Пострадавших в результате инцидента нет.

Утром 8 сентября около 6:30 поступило сообщение о возгорании в Невском районе Петербурга по адресу: Октябрьская набережная, дом 124, корпус 5. Огонь охватил кухонную обстановку однокомнатной квартиры на площади три квадратных метра. 

Спустя менее часа, в 07:24 утра, пожар был успешно потушен силами спасателей.

Пострадавших в результате инцидента нет.  Для ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников МЧС. 

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга мужчина погиб при пожаре в квартире.

Фото:  Piter.TV 

