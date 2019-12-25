В Приморском районе Петербурга мужчина погиб при пожаре в квартире

Пожар на Комендантском проспекте унёс жизнь одного человека.

В пятницу, 5 сентября, в 17:54 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу Комендантский проспект, 36, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Источник: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире площадью 54 кв. м. Огонь распространился на обстановку одной из комнат на площади 6 кв. м.

Пожар ликвидировали в 18:44. В результате происшествия погиб мужчина, ещё один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

В тушении участвовали 10 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Накануне на Московском проспекте горела квартира-студия.

Фото: Telegram/ МЧС Санкт-Петебурга