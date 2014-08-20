На Московском проспекте горела квартира-студия

Сведения о пострадавших не поступали.

В Московском районе Петербурга днём горела квартира-студия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

На пульт дежурного 6 августа в 15:44 поступило сообщение о пожаре в квартире на Московском проспекте, дом 183-185Б. В квартире-студии площадью 40 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

В 16:22 пожар был ликвидирован силами 15 человек МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее пожар на Полевой улице забрал жизнь пенсионера.

Фото: Piter.tv