  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар на Полевой улице забрал жизнь пенсионера
Сегодня, 8:28
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пожар на Полевой улице забрал жизнь пенсионера

0 0

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов".

В Колпинском районе ночью 6 августа произошел пожар, который забрал жизнь человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Полевой улице, 22, поступила спасателям в 00:53. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 01:23 огонь потушили. 

В результате, по данным 78.ru, погиб пенсионер, владелец жилища. Ликвидировали пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный петербуржец поджег квартиру сестры на проспекте Ударников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, полевая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии