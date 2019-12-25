Пожар на Полевой улице забрал жизнь пенсионера

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов".

В Колпинском районе ночью 6 августа произошел пожар, который забрал жизнь человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Полевой улице, 22, поступила спасателям в 00:53. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 01:23 огонь потушили.

В результате, по данным 78.ru, погиб пенсионер, владелец жилища. Ликвидировали пожар 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV