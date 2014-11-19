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Пьяный петербуржец поджег квартиру сестры на проспекте Ударников
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный петербуржец поджег квартиру сестры на проспекте Ударников

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Пожар был потушен, пострадавших нет.

Полицейскими Красногвардейского района задержан мужчина по подозрению в поджоге квартиры своей сестры. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 июля поступило сообщение от 42-летней работницы строительно-монтажной организации о том, что ее квартиру, расположенную в доме 30 по проспекту Ударников, поджег её 40-летний брат.

В ходе выезда участковым уполномоченным полиции в квартире был задержан ранее неоднократно судимый брат заявительницы, находящийся в сильном алкогольном опьянении, который облил бензином коридор и стены своей комнаты и поджег.

Пожар был потушен, пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге входной двери на Тихорецком.

Фото: Piter.tv

Теги: поджог, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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