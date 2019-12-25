Полиция задержала подозреваемого в поджоге входной двери на Тихорецком

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Вечером 22 июля в 17:16 сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от женщины 1989 года рождения, проживающей по адресу: Тихорецкий проспект, дом 37. Заявительница утверждала, что привлеченный ею специалист по ремонту умышленно совершил поджог двери своей квартиры, предварительно вымогая деньги и совершив кражу личного имущества.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, заявительница вместе с матерью, рождённой в 1948 году, наняли мастера, 1988 года рождения, для ремонта одной из комнат. Работы велись с 2 июля 2025 года, однако хозяйки остались недовольны качеством выполненных услуг и отказались платить специалисту оговорённую сумму в размере 60 тысяч рублей, попросив покинуть помещение.

Утром 22 июля, около 10 утра, тот же самый работник вновь пришёл в квартиру, якобы за своими инструментами, снова затребовав оплату труда. Получив отрицательный ответ, мужчина присвоил себе принадлежащую женщинам сумку с важными документами, деньгами в размере двух тысяч рублей и двумя банковскими картами. Позже, ближе к вечеру, пострадавшие заметили сильный запах дыма и обнаружили возгорание деревянной входной двери. В результате пожара полностью сгорел напольный коврик возле двери, а сама дверь пострадала частично.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Подозреваемый был задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV