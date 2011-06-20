Задержан подросток, ограбивший юного болельщика у стадиона на Футбольной аллее

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ("грабеж").

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 26 декабря 2024 года сотрудники правоохранительных органов Петроградского района зарегистрировали сообщение от женщины 43-х лет, заявившей, что поздно вечером первого декабря на стадионе, расположенном на Футбольной аллее, некто завладел вещами её 13-летнего ребёнка — головным убором, нашивными знаками и шарфом с символикой любимого футбольного клуба, после чего быстро покинул место инцидента.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ("грабеж"). В результате следственных мероприятий утром 22 июля 2025 года, приблизительно в 11 часов, неподалеку от дома номер 10 на улице Льва Толстого сотрудниками уголовного розыска был задержан безработный несовершеннолетний, которому исполнилось 17 лет. Его подозревают в совершении вышеуказанного преступления. Подозреваемый доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек выстрелил в пару сверстников из пневматики на улице Лени Голикова.

Фото: Piter.TV