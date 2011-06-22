Молодой человек выстрелил в пару сверстников из пневматики на улице Лени Голикова

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Ночью 23 июля 2025 года, около трёх часов утра, в правоохранительные органы Кировского района поступило заявление от жителя города, сообщившего о происшествии, произошедшем накануне вечером недалеко от дома №72 на улице Лени Голикова, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина заявил, что неизвестный 18-летний юноша демонстрировал пневматический пистолет его 17-летнему сыну, после чего произвёл несколько выстрелов прямо под ногами мальчика. Пострадавший попытался уйти, но почувствовал острую боль в ноге, а впоследствии обнаружил травму лица у сопровождавшей его девушки. Выяснилось, что стрелявший объяснил своё поведение нелепостью и неудачной попыткой шутки.

Позже в полицию поступили сведения о том, что оба потерпевших получили медицинскую помощь и отправились лечиться амбулаторно. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Молодой человек, совершивший выстрелы, задержан согласно положениям статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее мы сообщили о том, что задержан рецидивист по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в лесополосе на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV