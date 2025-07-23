Задержан рецидивист по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в лесополосе на юге Петербурга

Злоумышленник был доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий и содержания под стражей на основании статьи 91 УПК РФ.

Вечером 19 июля, примерно в 15:30, в лесопарковой зоне вблизи дома №3Ж на улице Генерала Лагуткина произошло изнасилование 15-летней девочки. Преступником оказался незнакомый ей мужчина. Расследованием занялись компетентные структуры Красносельского района, возбудив уголовное дело по части третьей статьи 131 УК РФ.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, за раскрытие обстоятельств происшествия оперативно подключились оперативники подразделения уголовного розыска регионального уровня совместно с коллегами из Красносельского района. В результате совместной работы преступника удалось задержать спустя двое суток после случившегося. Под подозрение попал 46-летний гражданин, родившийся во Владикавказе.

Злоумышленник был пойман сотрудниками правоохранительных органов непосредственно на пропускном посту федеральной автомобильной дороги М-11 "Нева" неподалёку от отметки 681 км. После задержания подозреваемого доставили в отделение полиции, где против него собраны убедительные доказательства вины. Выяснилось, что этот человек имеет обширную историю правонарушений, включая такие серьёзные деяния, как вооружённый грабеж, рэкет, распространение наркотических веществ, угон транспортного средства и неоднократные хищения чужого имущества.

Злоумышленник был доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий и содержания под стражей на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга экс-повар пришел в свой бар с винтовкой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти