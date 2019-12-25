На севере Петербурга экс-повар пришел в свой бар с винтовкой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно "Оперативному прикрытию", ночью 17 июля, примерно в 1:40, от одного из клиентов бара, расположенного на пересечении проспектов Луначарского и Культуры, поступило сообщение. Клиент заявил, что в заведение вошел вооруженный ружьем мужчина, грозивший устроить массовый расстрел присутствующих.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции, задержавший ранее работавшего там поваром ныне безработного гражданина Петербурга, которому исполнилось 46 лет. Выяснилось, что причиной конфликта послужила ссора между ним и бывшими коллегами, вместе с которыми он распивал спиртные напитки накануне. Спустя несколько часов пьяный экс-повар вновь появился перед баром, теперь уже с оружием в руках, направляясь прямо внутрь помещения. Один из завсегдатаев бара, наблюдая угрозу жизни окружающих, проявил инициативу: дождавшись момента, когда злоумышленник поднялся по лестнице, гражданин ударом поддона сбил мужчину с ног, отобрал ружье и удерживал его до прибытия сотрудников правоохранительных органов совместно с остальными посетителями.

Злоумышленника арестовали и препроводили в полицейский участок, куда была доставлена изъятая двуствольная винтовка марки "Сайга", магазин к ней и запас боеприпасов общим числом 21 патрон. Задержанный имеет лицензию на огнестрельное оружие, срок которой истекает лишь в 2028 году.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали шестерых участников драки с пиротехникой на Энгельса.

Фото: Piter.TV