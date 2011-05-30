Полицейские задержали шестерых участников драки с пиротехникой на Энгельса

Против пятерых задержанных применены нормы статьи 91 УПК РФ, предусматривающие временное ограничение свободы передвижения. Их действия квалифицируются по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").

Вечером 15 июля, около 22:08, сотрудники полиции Выборгского района Петербурга отреагировали на экстренный сигнал о столкновении групп молодёжи вблизи станции метро "Проспект Просвещения". На указанном месте происшествия, возле дома №140 на проспекте Энгельса, очевидцем конфликта оказался 41-летний мужчина. По его показаниям, группа молодых людей, находящихся неподалеку от станции метро, внезапно перешла от обмена грубыми высказываниями к применению трёх сигнальных пистолетов типа "Пионер". Несколько выстрелов прозвучали в направлении другой группы противников, вызвав панику среди прохожих.

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, участники конфликта были задержаны. В отделение полиции доставлены шестеро молодых людей, чей возраст варьируется от 14 до 32 лет. Двое из них, не достигшие совершеннолетия, переданы органам дознания для дальнейшей процедуры разбирательств.

Против пятерых задержанных применены нормы статьи 91 УПК РФ, предусматривающие временное ограничение свободы передвижения. Их действия квалифицируются по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). Сигнальное оружие конфисковано полицией. Остальные участники драки объявлены в розыск.

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Фото: Piter.TV