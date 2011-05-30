Велосипедист распылил перцовый баллончик в окно автомобиля в Новом Девяткино

Сотрудниками полиции принимаются меры по идентификации и задержанию злоумышленника.

15 июля около 16:30, правоохранительными органами Всеволожского района было получено обращение происшествии, произошедшем возле дома №50 на Главной улице деревни Новое Девяткино.

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, некий гражданин, передвигавшийся на велосипеде, умышленно распылил перцовый спрей в открытое окно транспортного средства марки "Лада Гранта". Пострадали находящиеся внутри члены семьи автовладельца.​‍ Выяснилось, что конфликт начался вследствие ДТП, произошедшего ранее.

Ни заявитель, ни его родственники не нуждались в медицинской помощи после инцидента. Сотрудниками полиции принимаются меры по идентификации и задержанию злоумышленника. ‍

Ранее мы сообщили о том, что задержан подозреваемый в нападении на мурманчанина на Бассейной.

Фото: Piter.TV