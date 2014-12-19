Задержан подозреваемый в нападении на мурманчанина на Бассейной

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("разбой").

Ранним утром 14 июля, в 3:00,в полицию Московского района Петербурга поступило сообщение о нападении на мужчину у дома №19 на Бассейной улице. По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, трое неизвестных напали на 28-летнего жителя Мурманской области, избили его и похитили телефон iPhone 13, наручные часы и кроссовки. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом челюсти и ушибы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления. У задержанного были изъяты кроссовки потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("разбой").

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция продолжает поиск остальных участников нападения.

Ранее суд вынес приговор мужчинам, избившим фотографа и укравшим у него 18 тыс. рублей в парке Сосновка.

Фото: Piter.TV