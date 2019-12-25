Суд вынес приговор мужчинам, избившим фотографа и укравшим у него 18 тыс. рублей в парке Сосновка

Сам потерпевший, работающий профессиональным фотографом, посетил парк ради фотосъемки.

Прокуратура Выборгского района Петербурга в поддержала обвинение в судебном разбирательстве по делу обвиняемых Алексея Латурнуса, Андрея Лапшина и Александра Рженева. Все трое признаны виновными по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших").

Установлено, что 2 октября 2022 года подсудимые совершили нападение на мужчину в парке Сосновка, намереваясь похитить деньги. Во время ограбления Лапшин удерживал жертву, в то время как Латурнус и Рженев наносили мужчине удары руками и ногами, сопровождая свои действия угрозами дальнейших расправ. После избиения преступники заставили свою жертву назвать пароль от приложения мобильного банка и списали с его счета денежные средства в сумме 18 тысяч рублей.

Сам потерпевший, работающий профессиональным фотографом, посетил парк ради фотосъемки. Находясь в отдаленном районе, он не сразу обратил внимание на приближавшихся преступников.

Итогом рассмотрения дела судом стало вынесение приговора: Алексей Латурнус получил два года лишения свободы в колонии общего режима, Александр Рженев наказан двумя годами и шестью месяцами тюрьмы в той же колонии плюс штраф в размере 20 тысяч рублей, Андрей Лапшин же осужден условно на срок два года с испытательным сроком на аналогичный период. Дополнительно суд постановил взыскать с осужденных совместно 120 тысяч рублей в пользу жертвы преступления в качестве возмещения морального ущерба.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский бизнесмен отправлен в колонию на 3 года за мошенничество.

Фото: Piter.TV