Петербургский бизнесмен отправлен в колонию на 3 года за мошенничество

Мужчина похитил 1,4 млн рублей, при этом вину не признал.

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении предпринимателя, которого признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом 9 июня пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Как утверждает следствие, фигурант, являясь акционером и генеральным директором одной из компаний, использовал свое служебное положение, дав согласие на заключение договора, касающегося замены фильтров в системе вентиляции структурного подразделения Центрального банка РФ. Общая сумма контракта – свыше 1,4 млн рублей. Бизнесмен под видом новых приборов поставил старые, однако очищенные от ржавчины и покрашенные. За это на счет его компании перечислили сумму, указанную в договоре. Мужчина похитил деньги, при этом вину не признал.

Суд назначил 3 года колонии общего режима и взыскал в пользу ЦБ 1,4 млн рублей.

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Фото: Piter.TV