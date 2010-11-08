Трое неизвестных ограбили жителя Мурманской области на Бассейной

Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется работа по установлению и задержанию злоумышленников.

Ранним утром 14 июля, около 3:00, полиция Московского района получила сигнал о нападении на гражданина возле дома номер 19 на Бассейной улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что группа из трех неизвестных лиц напала на 28-летнего мужчину из Мурманской области. Преступники жестоко избили потерпевшего, забрав у него мобильный телефон модели iPhone 13, наручные часы и спортивную обувь.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где врачи поставили диагноз перелома нижней челюсти и множественных ушибов тела. Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется работа по установлению и задержанию злоумышленников.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвая посетительница бара на Английском проспекте травмировала глаз флейтисту Мариинского театра.

Фото: Piter.TV