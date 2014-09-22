Нетрезвая посетительница бара на Английском проспекте травмировала глаз флейтисту Мариинского театра

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По сообщению "Оперативного прикрытия", ранним утром 12 июля, примерно в 3:20, в заведении на Английском проспекте, дом №26, произошла драка между посетителями. 32-летняя жительница Петербурга, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, атаковала 45-летнего артиста балета Мариинского театра, ударив его в область глаза. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с тяжелой травмой правого глаза, угрожающей целостности глазного яблока.

После необходимой врачебной помощи артисту разрешили продолжить лечение дома. Днем 13 июля женщина, предположительно причастная к инциденту, была задержана сотрудниками правоохранительных органов на улице Якубовича. Подозреваемую допрашивали в отделении полиции, после чего выпустили под обязательство являться по первому требованию следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Позднее ей избрали новую меру пресечения — подписку о невыезде.

Сам пострадавший с 2006 года успешно выступает в качестве солиста-флейтиста в оркестре знаменитого Мариинского театра.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвая женщина напала с ножом на случайного прохожего на Гончарной.

Фото: Piter.TV