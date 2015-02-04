Нетрезвая женщина напала с ножом на случайного прохожего на Гончарной

Утром 13 июля, в 10:55, дежурному отдела полиции Центрального района сообщили о факте ножевого ранения мужчины, произошедшего у дома №15 на Гончарной улице. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия.
Выяснилось, что преступление совершила 28-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Нападение на случайного прохожего, которому исполнилось 35 лет, произошло без какого-либо повода.
Пострадавший мужчина был немедленно отправлен в медицинское учреждение, а подозреваемая задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)..
В настоящий момент рассматривается вопрос о применении меры процессуального принуждения к женщине.
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Фото: Piter.TV
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