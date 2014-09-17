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Пассажира автобуса избили неизвестные на Ивановской улице
Сегодня, 9:03
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Пассажира автобуса избили неизвестные на Ивановской улице

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Сейчас ведется установление личностей злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно информации издания "Оперативное прикрытие", вечером 13 июля примерно в 19:20 два незнакомца напали на молодого мужчину 26 лет, проживающего в Мурино, избивая его кулаками по голове и телу вблизи остановки общественного транспорта, расположенной у дома №9 на Ивановской улице.

Инцидент стал следствием предыдущего конфликта, вспыхнувшего в салоне автобуса маршрута №119, следующего от Русановской улицы до Ивановской. Салон транспортного средства оснащен видеокамерами наблюдения, записи были просмотрены сотрудниками полиции и впоследствии изъяты для дальнейшего расследования.

Сейчас ведется установление личностей злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардеец задержал виновника погрома в магазине на Ленинградском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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