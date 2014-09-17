Пассажира автобуса избили неизвестные на Ивановской улице

Сейчас ведется установление личностей злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно информации издания "Оперативное прикрытие", вечером 13 июля примерно в 19:20 два незнакомца напали на молодого мужчину 26 лет, проживающего в Мурино, избивая его кулаками по голове и телу вблизи остановки общественного транспорта, расположенной у дома №9 на Ивановской улице.

Инцидент стал следствием предыдущего конфликта, вспыхнувшего в салоне автобуса маршрута №119, следующего от Русановской улицы до Ивановской. Салон транспортного средства оснащен видеокамерами наблюдения, записи были просмотрены сотрудниками полиции и впоследствии изъяты для дальнейшего расследования.

Сейчас ведется установление личностей злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардеец задержал виновника погрома в магазине на Ленинградском шоссе.

Фото: Piter.TV