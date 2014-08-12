Росгвардеец задержал виновника погром в магазине на Ленинградском шоссе

Задержанный мужчина, имеющий криминальное прошлое с привлечением к уголовной ответственности за тяжкое преступление сексуального характера и незаконное хранение наркотиков, был доставлен сотрудниками Росгвардии в местное отделение полиции.

В четверг, 10 июля, около 20:45 часов вечера, работник отдела вневедомственной охраны Выборгского района Ленинградской области, находясь вне рабочего времени, сумел предотвратить акт вандализма в магазине на Ленинградском проспекте в Выборге. Мужчина 48 лет умышленно уничтожил несколько бутылок спиртных напитков, ущерб от повреждений составил примерно тысячу рублей, информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл в торговом зале, где в тот момент случайно присутствовал сотрудник Росгвардии. Реагируя на случившееся, он незамедлительно принял меры и задержал правонарушителя. Росгвардеец немедленно уведомил руководство Центра оперативного управления, после чего на место происшествия прибыло подразделение вневедомственной охраны.

Задержанный мужчина, имеющий криминальное прошлое с привлечением к уголовной ответственности за тяжкое преступление сексуального характера и незаконное хранение наркотиков, был доставлен сотрудниками Росгвардии в местное отделение полиции.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина из Невского района избил сожительницу.

Фото и видео: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти