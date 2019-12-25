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Нетрезвый мужчина из Невского района избил сожительницу
Сегодня, 14:58
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Нетрезвый мужчина из Невского района избил сожительницу

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Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Задержан мужчина, нанесший телесные повреждения сожительнице в Невском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 10 июля в полицию обратились с информацией о том, что в доме по проспекту Солидарности происходит конфликт. На месте поймали нетрезвого злоумышленника, который избил возлюбленную, высказывая и угрозы убийством. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу, а агрессора увезли в 23-й отдел для выяснения обстоятельств. Девушка написала заявление. 

Ранее на Piter.TV: в ходе конфликта на Ударников мужчина напал на знакомого с ножом. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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