В ходе конфликта на Ударников мужчина напал на знакомого с ножом

Пострадавшего в возрасте 35 лет госпитализировали с колото-резаной раной в больницу.

Задержан нарушитель, воспользовавшийся ножом в ходе конфликта в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 9 июля в полицию поступила информация о том, что во дворе жилого дома на проспекте Ударников произошла ссора, один из участников которой получил ножевые ранения. Мужчины были знакомы, они вместе выпивали алкоголь.

Пострадавшего в возрасте 35 лет госпитализировали с колото-резаной раной в больницу, а 52-летнего злоумышленника увезли в отдел. Последнего судили за разбой и грабеж. Нож изъяли.

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Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти