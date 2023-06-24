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В ходе конфликта на Ударников мужчина напал на знакомого с ножом

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Пострадавшего в возрасте 35 лет госпитализировали с колото-резаной раной в больницу.

Задержан нарушитель, воспользовавшийся ножом в ходе конфликта в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 9 июля в полицию поступила информация о том, что во дворе жилого дома на проспекте Ударников произошла ссора, один из участников которой получил ножевые ранения. Мужчины были знакомы, они вместе выпивали алкоголь. 

Пострадавшего в возрасте 35 лет госпитализировали с колото-резаной раной в больницу, а 52-летнего злоумышленника увезли в отдел. Последнего судили за разбой и грабеж. Нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина избил постояльца хостела на проспекте Уткина. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: нападение, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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