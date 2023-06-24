Пьяный мужчина избил постояльца хостела на проспекте Уткина

У пострадавшего в травмпункте зафиксировали ушиб мягких тканей, ссадины левой скуловой области и пальца, периорбитальную гематому.

Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на постояльца хостела в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 9 июля сотрудники вневедомственной охраны прибыли на проспект Уткина, персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали пьяного 29-летнего жильца, который в ходе конфликта избил 42-летнего соседа по голове. У пострадавшего в травмпункте зафиксировали ушиб мягких тканей, ссадины левой скуловой области и пальца, периорбитальную гематому.

Задержанного увезли в 52-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в убийстве незнакомки на Демьяна Бедного в 2007 году.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти