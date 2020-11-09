Погибшая женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере

Молодая женщина получил смертельные травмы после падения из окна дома на улице Довженко на западе Москвы. В квартире она оставила раненую 10-месячную дочь. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, погибшая женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Предварительно установлено, что москвичка ударила младенца лезвием в шею, после чего упала с высоты 16-го этажа.

В прокуратуры Москвы уточнили, что девочку 2026 года рождения доставили в больницу из квартиры дома на улице Довженко. Под окнами многоэтажки нашли тело женщины с повреждениями, характерными для падения с высоты.

В настоящее время сотрудники ведомства контролируют соблюдение прав и законных интересов малолетнего ребенка, а также проведение по данному факту процессуальных действий.

Ранее мы сообщали, что подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV