В Москве автобус с пассажирами протаранил стоящий грузовик

В сети опубликовано видео с моментом ДТП и его последствий.

В Москве на на Чоботовской улице, 13 около 9 утра произошло ДТП с городским автобусом и грузовиком, сообщает "Дептранс.Оперативно".

По предварительным данным, автобус с пассажирами врезался сзади в стоящий грузовик. В результате ДТП 6 пассажиров получили травмы, им оказывается необходимая помощь. Погибших в ДТП нет.

Дептранс столицы сообщает, что по факту ДТП проводится проверка. На опубликованных кадрах видно, что на месте аварии работает несколько бригад скорой медицинской помощи и другие спецслужбы. Причины аварии устанавливаются.

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Фото: Дептранс.Оперативно