На Рублевском шоссе бетонная балка рухнула на легковушку

К счастью, никто не пострадал.

В Москве на Рублевском шоссе бетонная конструкция упала на проезжающий автомобиль, сообщает ТАСС.

К счастью, люди в машине не пострадали. На опубликованных фотографиях и видео видно, что огромная конструкция упала на капот автомобиля.

Движение по Рублевскому шоссе на данный момент ограничено. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения технологии при установке ограничителя. В машине был только водитель, он самостоятельсно смог выбраться из машины.

Ранее:В Ростове в ДТП погиб 20-летний водитель

Видео: LafeSHOT

Фото: Плохие новости