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На Рублевском шоссе бетонная балка рухнула на легковушку

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К счастью, никто не пострадал.

В Москве на Рублевском шоссе бетонная конструкция упала на проезжающий автомобиль, сообщает ТАСС.

К счастью, люди в машине не пострадали. На опубликованных фотографиях и видео видно, что огромная конструкция упала на капот автомобиля.

Движение по Рублевскому шоссе на данный момент ограничено. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения технологии при установке ограничителя. В машине был только водитель, он самостоятельсно смог выбраться из машины. 

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Видео: LafeSHOT

Фото: Плохие новости

Теги: балка на машину, новости москвы, рухнула балка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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