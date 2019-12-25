В Ростове в ДТП погиб 20-летний водитель

Молодой водитель задел по касательной грузовую "Газель", и иномарку отбросило на столб.

Сегодня утром, 10 ноября, в центре Ростова-на-Дону погиб 20-летний водитель.

"МК Ростов-на-Дону" со ссылкой га ГИБДД сообщает, что авария произошла утром во вторник около 11 часов на улице Ленина, в районе дома 62. Водитель "Киа" не смог перестроиться и по касательной задел грузовую "Газель" под управлением 57-летнего водителя.

От столкновения с грузовиком легковую иномарку отбросило на опору освещения. Удар пришелся в водительскую дверь. От полученных травм 20-летний водитель скончался. С травмами различной тяжести госпитализирован в больницу его пассажир. Водитель грузовичка не пострадал.

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Фото:ВК, Ростов Главный