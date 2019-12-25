В Лужском районе произошло смертельное ДТП

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе. Накануне, 25 июня, на 157 километре автодороги "СПб — Псков" столкнулись грузовик "Вольво" и легковушка "Киа". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 36-летний водитель, управляя автомобилем "Киа", при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво" с полуприцепом "Fh-truck". За рулем грузового авто находился 29-летний водитель, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция