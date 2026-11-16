В Ленобласти автоинспекторы оказали помощь пострадавшему в ДТП до приезда скорой

ДТП произошло 12 ноября около 07:50 на дороге "Санкт-Петербург — Свердлова".

В Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине, которого сбила машина во Всеволожском районе. Полицейские прибыли на место аварии раньше бригады скорой помощи и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти

ДТП произошло 12 ноября около 07:50 на дороге "Санкт-Петербург — Свердлова" недалеко от поселка Красная Заря. По предварительной информации, 52-летняя женщина за рулем Renault Kangoo сбила 44-летнего пешехода.

На место происшествия приехали старшие лейтенанты полиции Дмитрий Андреев и Роман Пикалев. До прибытия медиков они остановили кровотечение с помощью марлевых повязок, зафиксировали мужчине шею специальным воротником и укрыли его термоодеялом, чтобы защитить от переохлаждения. Для этого автоинспекторы использовали медицинскую укладку, предназначенную для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

После приезда скорой мужчина прошел осмотр, а затем его доставили во Всеволожскую клиническую больницу. По данным полиции, состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции мужчина получил необходимую помощь еще до приезда медицинской бригады.

Не просто служба: как полицейские помогали жителям Петербурга и Ленобласти в сложных ситуациях.

Видео: МВД по СПб и ЛО