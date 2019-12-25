На набережной Мойки неадекватный мужчина напал на сотрудников ДПС

Он оскорблял правоохранителей и распылил в лицо неизвестное вещество.

Утром 10 ноября у одного из домов по набережной реки Мойки к экипажу отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции подошел неизвестный мужчина, который начал вести себя неадекватно и агрессивно, оскорблял сотрудников правопорядка и распылил неизвестное вещество в глаза. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейский получил химический ожог глаз. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что 40-летний правонарушитель ранее неоднократно был судим, в т.ч. за совершение особо тяжкого и тяжких преступлений. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы.

Материалы направлены в следственные органы для дальнейшей оценки действий гражданина и привлечения его к уголовной ответственности.

Ранее в кафе на улице Правды мужчина разбил витрину и напал на сотрудника с осколком.

Фото: Piter.tv