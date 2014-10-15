В Ленобласти инспекторы задержали пьяного лихача на Volkswagen Passat

Правоохранителям пришлось стрелять по колесам.

В Ленинградской области в ходе погони со стрельбой сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного лихача. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Тихвине 2 июля в 22:16 у дома 17 по улице Победы инспекторы ДПС попытались остановить Volkswagen Passat для проверки документов. Однако автомобилист попытался скрыться. Полицейским пришлось преследовать нарушителя. Так как автомобилист не реагировал на требования об остановке, было принято решение применить табельное оружие, выстрелив сначала вверх, а потом по колесам иномарки.

В 22:30 у дома 13 в деревне Мележегская Горка Тихвинского района автомобиль остановился. Был задержан 34-летний водитель, который управлял иномаркой без водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении лихача составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.12, ч. 2, ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.

Ранее в ДТП с двумя мопедами под Петербургом погибли оба водителя.

Фото: Piter.tv