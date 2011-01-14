В Петербурге обнаружили тело командира роты ДПС

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Днем 30 июня на территории отдельного батальона ДПС ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на проспекте Пархоменко обнаружили тело майора полиции, занимавшего должность командира роты.

По предварительным данным, рядом находилось табельное оружие, закрепленное за погибшим сотрудником. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу обстоятельств произошедшего пока не поступало. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

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Фото: Piter.TV