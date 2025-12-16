Транспортная полиция раскрыла кражу двух ноутбуков на Московском вокзале

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу ноутбуков на Московском вокзале. Сумма причиненного ущерба составила 70 тыс. рублей, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 17 июня.

В дежурную часть обратились 20-летний житель Белгородской области и 24-летний москвич, заявившие, что у них пропали устройства. Потерпевшие прибыли на вокзал вместе с другом. Они оставили свои вещи на скамейке и вышли на улицу, в это время знакомый и похитил ноутбуки, после чего скрылся. По подозрению поймали мужчину 27 лет из Новосибирска.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: рецидивиста отправили в колонию за кражу велосипеда в центре Петербурга.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО